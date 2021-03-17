Москва, , 10:43 — REGNUM На сегодняшний день власти всерьёз не занимались темой переформатирования краеведческих музеев в регионах. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Краеведческие музеи — тема, которую мы не брали. Методологически им нужно помочь перезапуститься», — сказала Любимова.

По её словам, краеведческие музеи — «следующий наш совместный путь, в котором можно изменить отношение, чтобы там появлялись кружки, чтобы дети там занимались»: «Я не говорю сейчас про триллиарды денег. Методологически мы эту тему можем отработать».

Любимова напомнила, с каким скепсисом все относились к проекту по переформатированию библиотек, и каким успехом сейчас пользуются эти учреждения.