Москва, 17 марта, 2021, 10:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день власти всерьёз не занимались темой переформатирования краеведческих музеев в регионах. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский государственный краеведческий музей

«Краеведческие музеи — тема, которую мы не брали. Методологически им нужно помочь перезапуститься», — сказала Любимова.

По её словам, краеведческие музеи — «следующий наш совместный путь, в котором можно изменить отношение, чтобы там появлялись кружки, чтобы дети там занимались». «Я не говорю сейчас про триллиарды денег. Методологически мы эту тему можем отработать», — добавила она.

Любимова напомнила, с каким скепсисом все относились к проекту по переформатированию библиотек и каким успехом сейчас пользуются эти учреждения.