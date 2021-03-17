Москва, , 10:43 — REGNUM Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи с членами комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ рассказал о мечте дальневосточников, которую его ведомство должно исполнить.

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«Дальневосточная мечта — мы её по современному называем «три д» — дом, достоинство и достаток», — сказал Чекунков.

Он отметил, что жители Дальнего Востока и переезжающие в регион люди должны иметь возможность быстро получить достойное, качественное и недорогое жильё. Население ДФО должно быть обеспечено высокопроизводительными рабочими местами и высокой заработной платой.

Как сообщало ИА REGNUM, за почти девять лет не удалось остановить отток населения с Дальнего Востока и из Арктики, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.