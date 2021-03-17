Одесса, Украина, , 10:48 — REGNUM В Одесской области Украины легковой автомобиль врезался в стоявший на обочине грузовик. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

В сообщении говорится, что автомобиль BMW под управлением 31-летнего местного жителя столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком DAF.

В результате аварии погибли две 17-летние девушки, находившиеся в легковом автомобиле. Водитель и ещё один пассажир госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий радикальное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Некоторые виды штрафов увеличены в 3−40 раз.

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