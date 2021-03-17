Москва, , 10:41 — REGNUM Сенатор Константин Косачёв (Марий Эл) занял пост вице-спикера Совфеда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, соответствующее постановление приняла верхняя палата парламента.

На этом посту Косачёв сменил Ильяса Умаханова (Дагестан), который перешел на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

«Спасибо огромное за доверие, спасибо за кредит, который вы мне выдаете вместо со всем составом Совфеда, буду отрабатывать», — сказал Косачёв.

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