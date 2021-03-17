Оренбург, , 10:40 — REGNUM В Оренбурге на ул. Гагарина во дворе многоэтажки произошло массовое отравление собак. Об этом сообщает телеграм-канал «Оренбург Инцидент».

По данным информресурса, мучения собак видели дети. Подростки в красках рассказывали, что съели собаки и как они умирали. На место выезжала полиция.

По словам подписчика, отравили животных, которые никому не угрожали. Удалось спасти одну собаку. Жители отвезли ее в ветклинику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Оренбурге сложилась критическая ситуация с бродячими собаками. Они заполонили город. Муниципального приюта для бездомных животных нет. Власти только на днях приняли решение о его строительстве. Однако для претворения плана в жизнь нужно время и деньги, тогда как проблема требует срочных действий. В соцсетях появляется информация о нападениях собак на людей, народ оставляет эмоциональные комментарии.

Несмотря на то, что город практически захватили собаки, которые не всегда дружелюбны, в бой со сторонниками кардинального решения проблемы вступают зоозащитники. Ранее горожане уже заявляли о своей готовности к самосуду.

После появления информации о том, что в Госдуму внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных, ряд оренбуржцев с воодушевлением восприняли эту новость. Однако в это же день, 15 марта, резонансный документ, дающий право регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных, был отозван.

« На улице творится жесть, сабакапокалипсис какой-то! За последнюю неделю три нападения, включая одно на ребёнка. Соцсети заполнены фотками со стаями оккупировавшими город. Лай преследует оренбуржцев везде, от Советской до окраин! Отбитые зоозащитники пролоббировали закон, нормальное выполнение которого невозможно. Может отдадим приоритет человеческой безопасности? Мы не жалеем насекомых и крыс, которых нещадно травим. Не жалеем волков, отстрел которых происходит каждый год и т.д. Но собаки для некоторых, аки коровы в Индии — священные животные. Все те, кто верещит что «люди сами виноваты… расплодили… теперь терпите», пусть сами на себя принимают эту коллективную ответственность. К тому же эти одаренные, заботясь о бродячих стаях, забивают на то, что эти самые стаи убиваю домашних питомцев, диких исчезающих птиц, становятся разносчиками заразы. Прикрываясь благими намерениями, недалекие зоозащитники отравили жизнь всех вокруг…» , — оставил пользователь комментарий в телеграм-канале «Типичный Оренбург».

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