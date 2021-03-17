Оренбург, 17 марта, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Оренбурге на ул. Гагарина во дворе многоэтажки произошло массовое отравление собак. Об этом сообщает телеграм-канал «Оренбург Инцидент».

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

По данным информресурса, мучения собак видели дети. Подростки в красках рассказывали, что съели собаки и как они умирали. На место выезжала полиция.

По словам подписчика, отравили животных, которые никому не угрожали. Удалось спасти одну собаку. Жители отвезли ее в ветклинику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Оренбурге сложилась критическая ситуация с бродячими собаками. Они заполонили город. Муниципального приюта для бездомных животных нет. Власти только на днях приняли решение о его строительстве. Однако для претворения плана в жизнь нужно время и деньги, тогда как проблема требует срочных действий. В соцсетях появляется информация о нападениях собак на людей, народ оставляет эмоциональные комментарии.

Несмотря на то, что город практически захватили собаки, которые не всегда дружелюбны, в бой со сторонниками кардинального решения проблемы вступают зоозащитники. Ранее горожане уже заявляли о своей готовности к самосуду.

После появления информации о том, что в Госдуму внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных, ряд оренбуржцев с воодушевлением восприняли эту новость. Однако в этот же день, 15 марта, резонансный документ, дающий право регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных, был отозван.