Махачкала, , 10:40 — REGNUM В Дагестане подозреваются в религиозном экстремизме девять местных жителей. Было установлено, что они являлись членами запрещенной в России преступной организации и участвовали в собраниях, на которых звучали призывы к свержению конституционного строя РФ и созданию государства с радикальной формой религиозного правления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации», сообщили 17 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону. В ходе его расследования стало известно, что в 2014 году в городе Махачкале подозреваемые вступили в экстремистскую организацию «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Подозреваемые путем участия в собраниях коллективно призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления», — говорится в сообщении ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года был объявлен в розыск житель Дагестана, которого подозревают в организации деятельности экстремистской ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемый вербовал новых членов ячейки и призывал отвергать светские законы и институты гражданского общества.