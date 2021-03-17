Москва, , 10:40 — REGNUM Нефть снова подешевела на торгах 16 марта, отскочив от почти недельных минимумов и завершив торги с символическим понижением, в районе $68,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 17 марта, нефть марки Brent незначительно повышается, снова стремясь к отметке $69, которая даже в случае тестирования вряд ли будет пробита по итогам дня.

Небольшой отскок котировки совершили благодаря статистике от API, которая вопреки прогнозам и традиционным сезонным тенденциям отразила сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов на 1 млн баррелей по каждой из перечисленных категорий.

Теперь трейдеры ждут официальный отчет минэнерго США, который может подтвердить небольшое падение запасов. Впрочем, на данном этапе этого недостаточно, чтобы повлечь более уверенный подъем цен.

Во-первых, после столкновения с отметкой ;$70, которая помешала Brent вернуться к максимумам выше ;$71, игроки предпочитают фиксировать прибыль на любых попытках роста. Это говорит о более избирательном подходе участников рынка к дальнейшим покупкам.

Во-вторых, ситуация с замедлением вакцинации в Европе разжигает опасения по поводу восстановления спроса на энергоносители в регионе. На локальном уровне движения на рынке черного золота сдерживают ожидания итогов заседания ФРС, которые будут оглашены 17 марта.

В преддверии этого события фондовые рынки в основном снижаются, что не добавляет оптимизма нефтетрейдерам», — пояснил эксперт.

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