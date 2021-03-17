Ярославль, 17 марта 2021, 10:40 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля 16 марта признал первого секретаря Ярославского обкома КПРФ Александра Воробьева виновным по административной статье «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия».
Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Воробьёву назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммунисты подавали заявку на проведение митинга, однако им было отказано из-за антиковидных мер. В регионе на тот момент были запрещены любые массовые мероприятия.
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