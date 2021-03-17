Ярославль, 17 марта, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля 16 марта признал первого секретаря Ярославского обкома КПРФ Александра Воробьева виновным по административной статье «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия».

Александр Воробьев

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Воробьёву назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

«Судом установлено, что 23.02.2021 года в 12 часов на площади Труда г. Ярославля Александр Воробьев организовал и провел несогласованное публичное мероприятие в форме митинга, в котором приняло участие около 60 человек», — сообщили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммунисты подавали заявку на проведение митинга, однако им было отказано из-за антиковидных мер. В регионе на тот момент были запрещены любые массовые мероприятия.