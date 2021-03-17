Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Свердловской области до сих пор не использовали около 10 тыс. вакцин от COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Чиновника попросили подтвердить или опровергнуть сведения о возможном дефиците вакцин. Замгубернатора уточнил, что около 10 тыс. вакцин ещё не использовали в прививочной кампании.

«Я бы говорил не о дефиците, а о том, что темпы вакцинации будут увеличиваться, мы ограничены только промышленным производством вакцины, — сказал Креков, — С поступлением новых доз сроки ожидания сократятся, и вакцины будет больше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе заявляли о случаях, когда записавшимся на вакцинацию от COVID-19 гражданам не хватало вакцины.

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