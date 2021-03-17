Уфа, , 10:46 — REGNUM Приговор по делу о заказном убийстве сотрудника коммерческой фирмы вынесен в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Сегодня Верховный суд республики на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении коммерческого директора ПАО «ОДК-УМПО» и четверых уфимцев», — сообщает пресс-служба ведомства.

В суде было установлено, что коммерческий директор ПАО «ОДК-УМПО» предположил, что у его заместителя есть компрометирующая его информация, которую последний может сообщить стражам порядка. В связи с этим в мае 2018 года фигурант уголовного дела захотел убить своего подчиненного. Он предложил 35-летнему мужчине за 10 млн рублей убить своего заместителя и украсть у него телефон и документы. Мужчина согласился и привлек к совершению убийства трех приятелей.

Сотрудник коммерческой фирмы был убит летом 2018 года в г. Уфе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбоя. Свою вину подсудимые не признали.

В результате суд приговорил организатора убийства к 16 годам колонии строго режима, исполнителей приговорили от 13 лет до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава СК РФ потребовал соблюдать гласность при расследовании дел в Башкирии.