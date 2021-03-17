Брянск, , 10:41 — REGNUM 81 нового носителя коронавируса выявили в Брянской области 17 марта, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы четыре летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 34 380 заражений коронавирусом. Выздоровел 33 601 человек, в том числе 88 — выписаны за истекшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 273 пациента.

С начала пандемии лаборатории провели 480 023 исследования на коронавирус, из них 1635 тестов выполнены за последние сутки.