Минск, , 10:41 — REGNUM На сегодняшний день более 400 человек в Белоруссии осуждены по уголовным делам, которые связаны с участием в незаконных акциях. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба белорусской генеральной прокуратуры.

Уточняется, что на данный момент прокурорами направлено в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, связанных с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, а также с насилием и угрозой его применения к правоохранителям, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством и надругательством над государственной символикой.

«Более 400 лиц уже осуждены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта следственный комитет Белоруссии назвал обвиняемыми 12 человек, «организовавших акции протестов в студенческой среде различных вузов Минска», в числе которых — студенты, преподаватель и член оппозиционного «Координационного совета».