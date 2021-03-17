Монреаль, Канада, 17 марта 2021, 10:37 — REGNUM В тактическом шутере Rainbow Six Siege стартовал новый сезон под названием Crimson Heist. Об этом 16 марта сообщило издание Eurogamer.
Главным нововведением сезона стало появление в игре оперативника из Аргентины по имени Флорес и нового тематического боевого пропуска. Помимо этого, разработчики проекта выпустили переработанную версию карты «Граница».
Напомним, Rainbow Six — это многопользовательский шутер, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2015 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Подписчики Xbox Game Pass скоро получат доступ к ещё одной ролевой игре