Монреаль, Канада, , 10:37 — REGNUM В тактическом шутере Rainbow Six Siege стартовал новый сезон под названием Crimson Heist. Об этом 16 марта сообщило издание Eurogamer.

Главным нововведением сезона стало появление в игре оперативника из Аргентины по имени Флорес и нового тематического боевого пропуска. Помимо этого, разработчики проекта выпустили переработанную версию карты «Граница».

Напомним, Rainbow Six — это многопользовательский шутер, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2015 году.

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