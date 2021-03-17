Брюссель, , 10:47 — REGNUM У лидеров оппозиционных партий Грузии нет оснований, чтобы требовать от властей освобождения «политических заключенных» и проведения досрочных парламентских выборов. С таким заявлением, как передает «Общественное телевидение», 16 марта выступил на брифинге в Брюсселе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Что касается вопроса об освобождении заключенных политиков. Участие в политической деятельности не является основанием, чтобы кого-то выпускать. Если кто-то совершил преступление, он должен отбыть наказание. Не мне решать, когда, как и кого освободит суд», — сказал Гарибашвили.

Он также прокомментировал требование оппозиции провести досрочные выборы в парламент Грузии. По словам премьер-министра, международные наблюдатели, присутствовавшие на выборах, не подвергают сомнению итоги прошедших выборов, а значит новые парламентские выборы должны состояться в положенный им срок.

«Не моя прерогатива решать, когда будут проведены выборы. Все международные организации, БДИПЧ/ОБСЕ, все международные наблюдатели признали, что выборы были конкурентными, справедливыми и свободными. Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», — заявил глава грузинского правительства.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 12 марта в Грузию прибыл представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон в качестве медиатора на переговорах между властями и оппозицией.

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