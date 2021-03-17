Красноярск, , 10:36 — REGNUM В Красноярский край поступило уже 109 502 дозы вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в региональном оперштабе.

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Следующая партия вакцины ожидается в конце недели. В Красноярском крае развёрнут 91 прививочный пункт.

По последним данным (на 15 марта), в крае первым компонентом привиты 47 069 жителей. Оба компонента вакцины получили 39 090 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в Красноярском крае был выявлен 64 881 носитель коронавируса, выздоровели 60 063 человека.

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