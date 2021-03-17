Москва, , 10:35 — REGNUM Совфед принял решение о назначении сенатора Константина Косачёва на пост заместителя председателя верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Косачёв занял пост Ильяса Умаханова (Дагестан), который переходит на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Умаханова.

«Так, на время отпускаем, но далеко не отпустим», — сказала, в частности, Матвиенко.

Ильяс Умаханов пожелал успехов и удачи своему «младшему брату» Косачёву на посту вице-спикера Совфеда.

Косачёва на посту главы комитета Совфеда по международным делам сменил экс-замглавы МИД России Григорий Карасин.

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