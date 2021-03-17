Казань, , 10:42 — REGNUM В Казани ведется подготовка пассажирских автобусов к летнему сезону. Соответствующие мероприятия проводятся по поручению городского комитета по транспорту. Жители могут направить свои предложения по этому поводу в ассоциацию автотранспортных предприятий РТ.

Капитальная мойка салонов, замена обивки сидений, покраска транспортных средств проводится в автобусах Казанского пассажирского автотранспортного предприятия №9, выходящих на маршруты №33, №53 и №63. Так, семь автобусов будут полностью перекрашены к 1 мая, пока готовы три. В 10 транспортных средствах по просьбам горожан заменена обшивка сидений. Сотрудники автопарка поэтапно проводят капитальную мойку всех автобусов.

В феврале ИА REGNUM сообщало, что в Казани планируются ввести «народный контроль» за кондукторами общественного транспорта. Наиболее активных жителей, которые будут сообщать о нарушениях, наградят призами.

Читайте также: В Казани пассажиры получат подарки за жалобы на кондуктора

Читайте также: В Казани подорожает проезд в общественном транспорте за наличные