Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM Ростовская область до конца недели должна получить очередную партию против коронавирусной инфекции, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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По словам главы ведомства, в настоящее время на Дону продолжают работу 83 прививочных кабинета и 42 мобильные бригады. Участие в вакцинации от COVID-19 приняли 103 309 человек. Запасы антиковидного препарата заканчиваются, однако в выходные дни Ростовская область должна получить 23 тыс. доз вакцины.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону планируется привить от COVID-19 более 2 млн жителей, то есть 60% населения.

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