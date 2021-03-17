Москва, , 10:33 — REGNUM На фоне ухудшения внешнеполитического фона, а также ожиданий публикации результатов очень важного заседания ФРС, курс российской валюты на утренних торгах 17 марта теряет 0,2% по отношению к американскому доллару, закрепляясь над отметкой 73,00 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Вечером 16 марта появились сообщения о новых обвинениях России во вмешательстве в президентские выборы США 2020 года. В докладе американской разведки указывалось о попытках России повлиять на итоги выборов не в пользу Джо Байдена.

А ночью появились сообщения о том, что в ответ на предполагаемое вмешательство, против России уже на следующей неделе будут введены новые санкции.

Подробностей о конкретных ограничениях нет, но ранее неоднократно появлялась информация о готовящихся США совместно с Великобританией санкциях на российский госдолг.

Так это или нет, скоро станет известно, но сама по себе такая новость может оказать значительное негативное влияние на настроения инвесторов в отношении рубля и российских активов.

Правда проявиться этот негатив, скорее всего сможет только после публикации итогов заседания ФРС США, которое состоится 17 марта в 21:00 по мск.

Для рынков решения американского регулятора сейчас очень важны, поэтому до их оглашения курс российской валюты даже несмотря на выросшую санкционную угрозу должен остаться в дневном торговом диапазоне 72,70−73,50 за американский доллар», — считает эксперт.

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