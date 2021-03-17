Москва, , 10:32 — REGNUM В регионах Юга России и Северного Кавказа началась посевная кампания. Об этом 17 марта сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Посевная стартовала на Юге и Северном Кавказе», — сказал он.

По его словам, в девяти регионах России успели засеять уже более 123 тыс. гектаров, всего планируется — 80,5 млн гектаров.

Патрушев рассказал, что площадь посева сахарной свеклы будет увеличена на 15%, что позволит обеспечить рынок этой продукцией. Кроме того, по его словам, производители полностью обеспечены семенами.