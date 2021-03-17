Лондон, , 10:32 — REGNUM У людей, которые медленно ходят, риск летального исхода от последствий коронавирусной инфекции повышается почти в четыре раза. Такие выводы сделали исследователи из Университета Лестера, сообщает Science Daily.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Исследование показало, что люди, которые медленно ходят, какими бы здоровыми они ни были, гораздо чаще умирают от коронавируса. Так, согласно данным исследования, люди с нормальным весом, которые шли медленнее пяти километров в час, почти в 2,5 раза чаще в более тяжёлой форме переносили COVID-19 и в 3,75 раза чаще умирали от вируса, чем люди с нормальным весом и быстрым темпом ходьбы.

Читайте также: Ученые назвали снижающий риск смертности от коронавируса фактор

Всего специалисты проанализировали данные почти 413 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет и изучили связь темпа ходьбы у людей с коронавирусом и его последствиями.

Как сообщал ИА REGNUM, учёные из США выяснили, что риск заражения и смертности от нового коронавируса снижается при достаточном уровне витамина D в организме человека.