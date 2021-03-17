Иркутск, , 10:32 — REGNUM Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области большинством голосов утвердили отставку своего коллеги Александра Битарова, сообщает телеграмм-канал OkoloBaikala.

Своё желание сложить полномочия председатель совета директоров Финансово-строительной компании «Новый город» объяснил ущербом для основного бизнеса.

Александр Битаров становился депутатом неоднократно, но свои полномочия слагал в 2009 и 20 015 годах, так как был назначен вначале первым заместителем, а затем и председателем правительства Иркутской области.

Напомним, в Иркутске начала работу 41-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Александра Ведерникова. Она пройдет в двухдневном режиме — 17 и 18 марта. Сегодня будут рассмотрены текущие вопросы, а затем состоится оглашение послания губернатора о положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год.