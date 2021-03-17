Севастополь, , 10:31 — REGNUM Закладной камень на месте будущего памятника добровольцам, погибшим за Русский мир, установили в парке Победы в Севастополе 16 марта, в седьмую годовщину Общекрымского референдума о воссоединении с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

Закладной камень на месте будущего памятника добровольцам, погибшим за Русский мир Пресс-служба правительства Севастополя

Следите за развитием событий в трансляции: «Воссоединение Крыма с Россией — все новости»

Красный гранитный камень с гравированной надписью «Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир» установлен на месте, где в будущем планируется установить памятник севастопольцам, погибшим во время активных боев на территории Луганска и Донецка. Инициатором и спонсором установки закладного камня выступила региональная общественная организация «Самооборона «Севастополь без фашизма».

В церемонии закладки принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, бойцы самообороны.