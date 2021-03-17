Ходжент, Таджикистан, 17 марта 2021, 10:31 — REGNUM Водитель маршрутного такси «Мерседес-Спринтер» приговорен к административному аресту на десять суток, сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.
9 марта в микроавтобусе водитель поругался с пассажирами и допустил в споре ненормативную лексику. Правонарушение было выявлено после публикации соответствующего видеоролика.
31-летний житель Ходжента признал свою вину и пообещал больше не оскорблять пассажиров. Полиция привлекла местного жителя к аресту за нарушение общественного порядка.