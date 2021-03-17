Гусиноозёрск, Бурятия, , 10:29 — REGNUM В министерстве внутренних дел по Бурятии проведена служебная проверка по факту смертельного ДТП с участием правоохранителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, предполагаемый виновник аварии отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Один из них, в частности, понижен в звании.

«Если вина сотрудника будет установлена в судебном порядке, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, 11 апреля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, сел за руль служебной машины и столкнулся со встречной машиной. Сотрудник в результате пострадал не сильно, тогда как его пассажир погиб.

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