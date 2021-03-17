Канберра, , 10:30 — REGNUM Четыре случая сильной анафилактической реакции (аллергии) после применения вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca были зафиксированы в Австралии. Об этом 17 марта сообщает телеканал 9News со ссылкой на власти страны.

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При этом департамента здравоохранения австралийского штата Квинсленд Джон Уэйкфилд, где были зафиксированы все эти случаи, сравнил данную реакцию с «укусом пчелы».

При этом всем четырем людям с аллергией была немедленно оказана медицинская помощь и на данный момент их жизнь вне опасности. Кроме того, Уэйкфилд призвал всех, у кого может быть «анафилактическая реакция на продукты в составе вакцины», не принимать участие в вакцинации с использованием данного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несмотря на то, что в нескольких странах Европы вакцинация от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca была приостановлена, власти Южной Кореи продолжат использовать данную вакцину.