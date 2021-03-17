Москва, , 10:33 — REGNUM О первых итогах работы на новом посту в течение четырёх месяцев с момента назначения рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи с членами комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«За четыре месяца кое-что удалось сделать. Главное, это так называемый «бизнес-план» по развитию Дальнего Востока, который включает 804 конкретных мероприятия, 600 из которых — социальные, направленные на улучшение жизни дальневосточников», — обозначил Алексей Чекунков.

Также глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики кратко рассказал о создании единой авиакомпании, отметив, что основной посыл в том, чтобы «внутри Дальнего Востока летать было быстрее и дешевле».

Остановился Чекунков и на вопросах развития российской Арктики, в этой сфере также много позитивных изменений.

Говоря о новой команде Минвостокразвития, глава ведомства отметил, что «испытывает чувство гордости за тех, кто решился на работу по исполнению поручений президента и правительства РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, за почти девять лет не удалось остановить отток населения с Дальнего Востока и из Арктики, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов 17 марта на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.