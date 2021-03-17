Токио, 17 марта, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Subaru обнародовал снимки нового внедорожного автомобиля. Фотографию с авто распространила пресс-служба марки.

Пресс-служба Subaru Subaru Outback Wilderness

Новинка была сфотографирована с очень большого расстояния. Тем не менее можно заметить, что общая форма машины напоминает Outback Wilderness, а её цвет довольно темный. Вполне возможно, что для внедорожника подготовлен чёрный пакет типа Black Edition.

Ожидается, что модель будет иметь большой клиренс, внедорожные шины и модернизированную подвеску.

В феврале нынешнего года стало известно, что новый Outback будет официально представлен в конце марта 2021 года.

Ранее в компании Subaru сообщили, что готовят к премьере спортивную модификацию Levorg с новым мотором. В качестве силового агрегата у машины будет функционировать модернизированный «движок» от модели WRX нового поколения.

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