Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM Провизорный госпиталь, созданный на базе горбольницы № 6 Ростова-на-Дону, решено свернуть. Возобновлена работа терапевтического и неврологического отделений, сообщается на сайте лечебного учреждения.

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«Больше года корпус, в котором расположены данные отделения, работал в качестве провизорного госпиталя, принимая пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Врачи и медсестры лечили больных в условиях «красной зоны», не выходя из неё по несколько часов», — напомнило руководство больницы.

ИА REGNUM сообщало, что в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 было принято решение о сокращении ковидного коечного фонда в Ростовской области.

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