Ирвайн, США, , 10:25 — REGNUM Activision Blizzard уволит около 190 сотрудников своего киберспортивного подразделения. Об этом 17 марта сообщает издание Kotaku.

Как сообщают представители Activision Blizzard, причиной массовых увольнений стала пандемия коронавируса — сейчас компания пытается экономить средства любыми возможными способами. По этой же причине все ближайшие киберспортивные события по Overwatch и Call of Duty будут проводиться исключительно в онлайн-формате.

Напомним, за последние два года Activision Blizzard суммарно уволила больше 800 сотрудников. При этом прибыль компании продолжает стабильно расти.

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