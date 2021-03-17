Сеул, , 10:28 — REGNUM В апреле правительство Южной Кореи намерено поставить на рынок 100 тыс. тонн риса из государственных резервов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

По их словам, данное решение принято с целью стабилизации цен на рис. Ранее власти страны уже выпускали на рынок 170 тыс. тонн риса в январе и феврале 2021 года.

По данным KoreaAgro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), по состоянию на 16 марта оптовая стоимость 20-кг мешка риса составила 58 040 вон (~$51,35), что на 23% выше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и выше на 37% средней цены.

Напомним, что в 2020 году совокупное производства риса в Южной Корее составило 3,51 млн тонн, что на 120 тыс. тон меньше целевого показателя. Сокращение показателя произошло в связи с затяжными дождями и мощными тайфунами, обрушившихся на Корейский полуостров.