Варшава, , 10:23 — REGNUM Футболист сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский получит из рук президента Польши Анджея Дуды Командорский крест ордена Polonia Restituta. Об этом сообщает корреспондент спортивного портала Meczyki. pl Томаш Влодарчик.

По его словам, Дуда принял решение наградить футболиста в знак благодарности за вклад в развитие польского спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Роберт Левандовский получил награду лучшего игрока года по версии Всемирной футбольной организации (ФИФА), а также по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, он признан лучшим игроком года по версии популярного спортивного портала goal.com, а также издания The Guardian.

Футболист также побил исторический рекорд Бундеслиги (чемпионата Германии по футболу), забив 22 гола по итогам 17 матчей.