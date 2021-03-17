Москва, 17 марта 2021, 10:21 — REGNUM Жители Крыма на референдуме сделали единственно правильный выбор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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«Они сделали единственный возможный и единственно правильный выбор. Хочется пожелать дальнейшего процветания крымчанам, благополучия, всем здоровья, и мы вместе навсегда!» — заявила Матвиенко.
Свершилась историческая справедливость, подчеркнула она.
«Горжусь тем, что Совет Федерации принимал непосредственное участие в этих событиях, принимал решение по изменению Конституции, созданию двух новых субъектов РФ. Это событие, которое стало ключевым в новейшей истории России», — заявила Матвиенко.