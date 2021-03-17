Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 марта сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», благодаря чему «Кэпиталз» победил со счётом 3:1.

Для российского форварда гол стал 718-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя Фила Эспозито, у которого 717 шайб. Также он набрал 1301 очко и вышел на 34-е место в НХЛ по этому показателю.

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Первой звездой дня стал финский вратарь «Миннесоты» Каапо Кахконен, который сыграл «на ноль» в игре с «Аризоной» (3:0), отразив 31 бросок по своим воротам.

Второй звездой признан канадский нападающий «Колорадо» Назем Кадри, набравший четыре очка (2 шайбы + 2 передачи) в матче с «Анахаймом» (8:4).

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