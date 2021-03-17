Пенза, , 10:23 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев следит за ситуацией с опрокинувшимся автобусом, следовавшим из Москвы в Пензу. Информацию об этом глава региона разметил в соцсетях.

Белозерцев сообщил, что находится в тесном контакте с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и с региональным управлением МВД.

«Министр здравоохранения получил указание контактировать с рязанскими медиками. Если будет необходимость и позволит состояние пациентов, мы будем готовы транспортировать наших жителей в региональные больницы спецмашинами. Переживаю за людей. Надеюсь, что пострадавшие скоро поправятся. Уверен, врачи делают для этого все возможное», — отметил губернатор Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, автобус, следовавший в Пензу, попал в ДТП в 01:30 на 226 км федеральной автодороги М-5 «Урал». Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Спасском районе Рязанской области. Водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автобуса на проезжую часть. В момент ДТП в салоне находились 56 пассажиров и два водителя. Пять человек госпитализированы, за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось 18 человек.

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