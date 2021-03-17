Москва, , 10:20 — REGNUM Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс передал генеральному докладчику ПАСЕ по свободе СМИ Стефану Шеннаху обращение исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского о преследовании журналистов в Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо.

В своем обращении Вышинский отметил отсутствие реакции на первое письмо от 10 декабря 2020 года с просьбой обратить внимание на уголовное преследование журналистов-фрилансеров порталов Sputnik Latvia и Baltnews в Латвии и призвал дать ответ на нарушение свободы слова.

Дамс отметил, что свобода СМИ и безопасность журналистов находятся «в центре работы» ПАСЕ, которая уделяет «величайшее внимание этим ключевым вопросам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был главным редактором портала РИА Новости — Украина с 2014 по 2018 год. 15 мая 2018 года его арестовали на Украине, обвинив в госизмене. 7 сентября 2019 года он был освобождён в рамках обмена заключёнными между Украиной и Россией. В России он стал членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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