Москва, , 10:20 — REGNUM Площадь сева сахарной свеклы в России будет увеличена на 15%. Об этом 17 марта сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Почти на 15% будет увеличена площадь сева сахарной свеклы», — сказал Патрушев.

Он также добавил, что производителям свеклы будут предоставлены «лёгкие и короткие» кредиты.

Министр рассказал, что в России уже началась посевная кампания в южных регионах страны. В целом по стране планируется засеять 80,5 млн гектаров.