Джакарта, , 10:20 — REGNUM Число погибших в результате падения с обрыва туристического автобуса в Сумеданге увеличилось до 30 человек, сообщает CNN Indonesia.

Ещё один пострадавший в аварии скончался в больнице 17 марта. Пострадавший при аварии получил серьезные травмы грудной клетки.

Шесть человек по-прежнему находятся на лечении в больнице.

Предположительно, автобус упал в ущелье из-за отказа тормозов и отсутствия уличного освещения на участке дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональной больнице общего профиля в Сумеданге (Индонезия) заявили, что в результате падения с обрыва туристического автобуса пострадали 14 человек.

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