Москва, , 10:19 — REGNUM Минэнерго РФ не видит предпосылок для того, что в стране повторилась ситуация с бензином 2018 года, когда правительству пришлось предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом 17 марта заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя сообщение Счетной палаты РФ о возможности повторения в стране топливного кризиса.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году», — сказал он.

Также Сорокин уточнил, что на данный момент нефтяные компании в полном объеме снабжают российский внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, товарные запасы растут, и с начала февраля они увеличились уже более чем на треть, что делается в рамках подготовки к весеннему периоду.

«Последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — добавил замминистра энергетики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Счетной палате РФ заявили, что в России вновь может возникнуть риск повторения топливного кризиса весны 2018 года, начавшегося из-за роста розничных цен на бензин и дизтопливо.