Воронеж, , 10:17 — REGNUM На проведение работ по строительству моста над железнодорожными путями в рамках по реконструкции развязки на улице Остужева в Воронеже в 2021—2022 году будет выделено 1,22 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на сайте администрации Воронежа.

Основная часть средств — 1,2 млрд рублей — будет выделена из бюджета Воронежской области. Из общей суммы в 2021 году будет выделено 230,25 млн рублей, в 2022 году — 995,4 млн рублей. Работы планируется начать в 2021 году, завершить — до 15 декабря 2022 года.

Проект строительства развязки на улице Остужева, которая входит в число наиболее проблемных транспортных точек города, обсуждается с 2013 года. В 2020 году затраты на реализацию проекта оценили в сумму 4,7 млрд рублей. Ранее губернатор Воронежской области поручил выделить 220 млн на проведение тендера по первому этапу строительства развязки.