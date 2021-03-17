Москва, , 10:17 — REGNUM За почти девять лет не удалось остановить отток населения с Дальнего Востока и из Арктики, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов 17 марта на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«Мы видим рост цен на сельхозпродукцию и продукты питания. Дальневосточники недовольны качеством услуг здравоохранения, образования. Нам совместно предстоит вернуть людям комсомольский задор и привлечь население на Дальний Восток и в Арктику», — сказал Харитонов, открывая встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина будет усовершенствована — законопроект подготовлен, заявил на пресс-конференции в Москве 16 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.