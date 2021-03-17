Ярославль, , 10:16 — REGNUM Ярославская Юго-Западная окружная дорога не перейдёт целиком в федеральную собственность, как того добивались региональные власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Юго-Западная окружная дорога в Ярославле Группа «Дороги Ярославля» в Facebook

«Несмотря на то, что Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля (ЮЗОД) находится частично в региональной, частично в муниципальной собственности, фактически является участком федеральной дороги М-8. Поэтому Правительство области в течение нескольких лет вело переговоры с Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством о передаче дороги в федеральную собственность. В 2020 году получено окончательное решение этих ведомств о нецелесообразности принятия в федеральную собственность участка ЮЗОД от Московского проспекта до автомобильной дороги Ярославль — Углич», — рассказали в департаменте.

Впрочем, часть дороги всё же войдёт в федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо». Ранее в её состав была включена дорога Ярославль — Углич, которая выходит на ЮЗОД.

«Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области продолжено взаимодействие с Росавтодором и ФКУ «Упрдор Холмогоры» по вопросу передачи в федеральную собственность областного участка ЮЗОД от дер. Чурилково до дер. Суринское, автомобильного путепровода через железную дорогу в районе станции «Молот» («Суринский путепровод») с транспортной развязкой в Дзержинском районе г. Ярославля, а также автомобильной дороги Обход г. Ярославля с мостом через р. Волга «Юбилейный» и эстакадами», — рассказали в департаменте.

Вопрос о том, в чьей собственности дорога, важен для многих ярославцев. Фактически по ней идёт транзитный транспорт по направлению Москва — Архангельск. Дорога быстро изнашивается. При этом у городских и региональных властей не хватает сил и средств поддерживать её в хорошем состоянии.

Ярославцы, которые также пользуются дорогой, постоянно жалуются на ямы, большое количество аварий. Ситуация в очередной раз обострилась весной 2021 года.

«В качестве первоочередных мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, по согласованию с Госавтоинспекцией на участке ЮЗОД от дер. Суринское до автомобильной дороги Ярославль — Углич с 12 марта текущего года до окончания весенней распутицы ограничен скоростной режим до 50 км/ч, проведено информирование участников дорожного движения путем установки дорожных знаков «Неровная дорога», — сообщили в департаменте.

В этом году на дороге будут выполнены работы по ремонту большими картами участков, имеющих наибольшие разрушения покрытия. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 4,5 км. Власти обещают отремонтировать участок от Суринского до пересечения с дорогой Ярославль-Углич протяженностью 2 км. Также будет вестись и ямочный ремонт.

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