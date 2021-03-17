Москва, 17 марта, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Совфед по итогам консультаций поддержал кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным на должности прокуроров ряда регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Прокурор

Накануне на совместном заседании профильных комитетов Совфеда прошли консультации по представленным президентом РФ кандидатурам.

Предполагается, что первый заместитель военного прокурора Южного военного округа ВС РФ полковник Дмитрий Шуваркин займет должность военного прокурора Балтийского флота, и.о. прокурора Ростовской области Сергей Паволин — должность прокурора Мурманской области, первый зампрокурора Астраханской области Андрей Травкин — прокурора Нижегородской области, заместитель прокурора Рязанской области Виктор Эпп — должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласование кандидатур на должности региональных прокуроров — новое конституционное полномочие Совета Федерации, которое делегировано сенаторам после одобрения на общероссийском голосовании летом 2020 года поправок к Конституции.