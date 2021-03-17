Лондон, , 10:14 — REGNUM Великобритания ставит перед собой задачу стать «силой добра в мире». О такой миссии Соединённого Королевства во внешней политике во вступительной речи в формате онлайн на площадке форума по безопасности в американском Аспене намерен заявить министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает Reuters.

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Отмечается, что с момента голосования за выход из Европейского Союза в 2016 году Британия искала новую роль на мировой арене, которая соответствовала бы обещанию, данному сторонниками Brexit о том, что за пределами ЕС «британское влияние будет проецироваться по всему миру и принесёт большее экономическое процветание».

В своей речи Рааба попытается показать, что Великобритания, хотя и уступает в экономическом и военном отношении Китаю и Соединённым Штатам, теперь имеет стратегию, отвечающую этим ожиданиям. Центральное место в этом плане занимает поиск ведущей роли в защите демократии и построении новой международной системы, основанной на демократических ценностях, отмечает издание.

Глава британского МИД добавил, что в настоящий момент «демократия отступает», о чём свидетельствует тот факт, что «в этом десятилетии совокупный ВВП авторитарных режимов, как ожидается, превысит совокупный ВВП мировых демократий».

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«Тирания богаче, чем свобода, и это сказывается на нашей внутренней ситуации. Потому что стабильные, уважающие свободы демократии с гораздо меньшей вероятностью ввязываются в войны, укрывают террористов или порождают огромные потоки мигрантов», — добавил министр.

Рааб в своей речи намерен подчеркнуть, что «без власти, без экономического, военного, дипломатического, культурного влияния мы ничего не сможем сделать».