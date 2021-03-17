Томск, 17 марта, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Специалисты приступили к ледорезным и ледовзрывным работам на реках Томской области, сообщили ИА REGNUM 17 марта в региональном ГУ МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области Ледорезные работы на реках Томской области

Превентивные работы по ослаблению ледового поля рек проводятся для снижения рисков подтопления прибрежных территорий в период ледохода.

На двух потенциально опасных участках русла реки Томи (у острова Чернильщиковский в районе ЗАТО Северск и от Северного автомобильного моста до острова Боярский в черте Томска) с 16 по 25 марта пропилят свыше 30 км льда.

17 марта ледовзрывные работы пройдут на Оби близ деревни Тискино в Колпашевском районе, 18 марта — на Томи на протоке Светлой у села Батурино Томского района.

Этой работой занимаются специалисты подрядной организации «Кузбасспецвзрыв» из Кемеровской области. Безопасность обеспечивают сотрудники томского главка МЧС и региональной поисково-спасательной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье спасатели напомнили рыбакам об опасности выхода на лёд.

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