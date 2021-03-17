Волгоград, , 10:15 — REGNUM Проверку в связи с обрушением фронтона мельницы Гергардта в Волгограде начала прокуратура Волгоградской области, сообщили 17 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре намерены дать правовую оценку достаточности принимаемых мер по сохранности объекта культурного наследия. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Южный фронтон мельницы, на котором была высечена фамилия владельца Александра Гергардта, обрушилась вечером 16 марта. Предположительно, причиной обрушения стал сильный порывистый ветер.