Кишинёв, , 10:15 — REGNUM Политические партии Молдавии, которые сформировали парламентское большинство, выдвинут нового кандидата на пост премьер-министра страны вместо отказавшейся от выдвижения Марианна Дурлештяну. Об этом заявил председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

«Мы были готовы, так как после первого выдвижения Марианны Дурлештяну и отказа [президента страны] Майи Санду назначить её, многие юристы говорили, что нужно будет повторить процедуру. Мы учитывали это и рассматривали возможность выдвижения и других кандидатов», — сказал Додон.

Он сообщил, что в течение ближайших дней парламентское большинство решит, кого выдвинуть в качестве своего кандидата. Это может быть Дурлештяну или кто-то другой.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта Дурлештяну сообщила, что снимает свою кандидатуру на пост главы правительства Молдавии. В тот же день Санду подписала указ о выдвижении на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу. Ранее парламент Молдавии дважды отклонял предложенную президентом на этот пост кандидатуру Натальи Гаврилицы.

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